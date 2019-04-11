Двое пятиклассников спасли садоводство от пожара в Иркутске

Мальчишки сами почти потушили возгорание и вызвали пожарных
Накануне в половине 8 часа вечера в пожарную охрану Иркутска позвонили подростки и сообщили о том, что рядом с садоводством «Содружество» горит трава на большой площади. Вскоре на место прибыли пожарные.
- До места не ехали – летели, боялись потерять каждую минуту, потому что знали, что такое горящая трава рядом с деревянными постройками. Пал травы – серьёзная угроза для любого населённого пункта, особенно при порывах ветра. Прибыв на место, мы встретили там двух мальчишек. Испачканные в саже и в пыли, подростки сделали веники из хвойных веток и прибивали ими кромку огня. Более того, они практически потушили пожар рядом с садоводством. Всего горело около 2 гектаров сухой растительности, и мальчишки продолжали помогать нам, - рассказал Андрей Татарников, начальник караула пожарно-спасательной части №1.
Добровольными пожарными оказались Дмитрий и Данил, ученики 5-го класса Марковской средней школы. Мальчики рассказали, что шли домой, когда увидели огонь – горело поле. Позвонили на «101». Пожар быстро шёл в сторону деревянных заборов, и подростки решили попробовать тушить своими силами. Им удалось остановить огонь.
Одного из мальчиков встретила мама, другого огнеборцы довезли до дома. Пожарные отметили, что благодаря неравнодушию мальчишек и их грамотным действиям в такой нестандартной ситуации удалось предотвратить крупный пожар.
Руководство Иркутского пожарно-спасательного гарнизона заверило, что не оставит без внимания этот поступок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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