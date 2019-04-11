В Бурятии остановили грузовик с нелегальным лесом

Всего он спилил 16,5 кубометров сосен в Иволгинском лесничестве, в шести километрах от села Красноярово. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.









Ночью 10 апреля сотрудники ДПС в Иволгинске для проверки документов остановили гружённый древесиной грузовой автомобиль.В ходе проверки дорожные полицейские выяснили, что у водителя нет разрешительных документов на заготовку леса. 32-летний местный житель признался, что совершил рубку нелегально.Полицейские изъяли спиленные деревья, а также грузовик. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – до семи лет лишения свободыРанее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркопреступление, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.