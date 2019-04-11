В Забайкалье квартирные воры несколько раз возвращались

Ущерб от их действий составил порядка 70 тысяч рублей



В ОМВД России по Оловяннинскому району Забайкальского края поступило сообщение от жительницы станции Ясная о краже из её квартиры телевизора, холодильника, стиральной машинки и СВЧ-печи, общей стоимостью около 70 тысяч рублей. Прибывшие оперативники обнаружили следы взлома дверных запоров. Также выяснилось, что хозяйки квартиры не было дома на протяжении недели.



В ходе расследования, полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались трое местных жителей 1963, 1985 и 1980 годов рождения, один из которых является соседом потерпевшей. На допросах выяснилось, что преступники в течение нескольких дней проникали в квартиру, выносили технику и сдавали её в комиссионные магазины.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время все похищенное имущество возращено потерпевшей. Один из подозреваемых помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



