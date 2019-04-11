В Забайкалье врача-взяточницу оштрафовали на миллион

Женщина за деньги помогала проходить медицинское освидетельствование



С июля 2016 года по август 2018 года врач-терапевт участкового терапевтического отделения НУЗ «Узловая поликлиника на станции Шилка ОАО «РЖД» за взятки в размере от 10 до 30 тысяч рублей помогала работникам предприятий железнодорожного транспорта успешно проходить обязательный медицинский осмотр. Также врач незаконно оформлял больничные листы нетрудоспособности.



Суд ей назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Также она лишена права заниматься медицинской деятельностью на срок 2 года 6 месяцев. Помимо этого, оштрафована на 1 млн. 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.



Также были осуждены двое посредников взяточницы. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей каждому. Приговоры также вступили в законную силу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

