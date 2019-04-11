Женщина за деньги помогала проходить медицинское освидетельствование
С июля 2016 года по август 2018 года врач-терапевт участкового терапевтического отделения НУЗ «Узловая поликлиника на станции Шилка ОАО «РЖД» за взятки в размере от 10 до 30 тысяч рублей помогала работникам предприятий железнодорожного транспорта успешно проходить обязательный медицинский осмотр. Также врач незаконно оформлял больничные листы нетрудоспособности.
Суд ей назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Также она лишена права заниматься медицинской деятельностью на срок 2 года 6 месяцев. Помимо этого, оштрафована на 1 млн. 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.
Также были осуждены двое посредников взяточницы. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей каждому. Приговоры также вступили в законную силу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Забайкалье врача-взяточницу оштрафовали на миллион
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она слишком «устала» после выпитого алкоголя
Мужчине дали исправительные работы
Ущерб составил 9 тысяч рублей
При этом официальной информации о возгорании нет
Женщина за деньги помогала проходить медицинское освидетельствование
Общая их стоимость составила 3,9 миллиона рублей
Его поймали прямо в поле
Ребёнка домой вернул полицейский
Владелица авто поблагодарила полицейских
Его пассажирка также была пьяна
Мошенница пыталась обжаловать решение суда
Версия обвиняемого о необходимой обороне была опровергнута.
Полицейские составили ориентировку по камерам наблюдения
Воры выбирали дома, где нет собак
Они были трудоустроены лишь на бумаге