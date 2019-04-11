Улан-удэнцы сообщили о пожаре в жилом доме

На кадрах видно, как пожарные передают друг другу лестницу, слышны звуки гидранта.









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Однако в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что сигнала о возгорании к ним не поступало.















Как стало известно «Байкал-Daily», накануне вечером в Улан-Удэ к дому на улице Жердева, 56 прибыли несколько пожарных машин и «скорая».- Возгорание произошло на третьем этаже в четвёртом подъезде. На место прибыла скорая помощь и три машины пожарной охраны, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец и заснял происходящее на камеру мобильного телефона.