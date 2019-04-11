11 Апреля

10 Апреля

Популярное

В Забайкалье со спящей женщины сняли пять золотых колец

В Забайкалье со спящей женщины сняли пять золотых колец
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она слишком «устала» после выпитого алкоголя

В минувшую среду в отдел МВД России по Забайкальскому району обратилась женщина с заявление о краже золотых украшений на общую сумму 18 тысяч рублей. Накануне у женщины были гости. После распития спиртного она уснула, а позже обнаружила отсутствие украшений.

По подозрению в краже задержан 29-летний забайкалец. Установлено, что когда женщина спала, гость снял с её рук пять золотых колец. Сейчас украшения возвращены потерпевшей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщают в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье со спящей женщины сняли пять золотых колец
В Забайкалье со спящей женщины сняли пять золотых колец
Происшествия, 11.04.2019
Она слишком «устала» после выпитого алкоголя
Улан-удэнец сфальсифицировал доказательства
Улан-удэнец сфальсифицировал доказательства
Происшествия, 11.04.2019
Мужчине дали исправительные работы
Улан-удэнцы сообщили о пожаре в жилом доме
Улан-удэнцы сообщили о пожаре в жилом доме
Происшествия, 11.04.2019
При этом официальной информации о возгорании нет
В Забайкалье врача-взяточницу оштрафовали на миллион
В Забайкалье врача-взяточницу оштрафовали на миллион
Происшествия, 11.04.2019
Женщина за деньги помогала проходить медицинское освидетельствование
Из Забайкалья в Китай пытались вывезти краснокнижных трепангов
Из Забайкалья в Китай пытались вывезти краснокнижных трепангов
Происшествия, 11.04.2019
Общая их стоимость составила 3,9 миллиона рублей
В Байкальске угнанную машину нашли за несколько часов
В Байкальске угнанную машину нашли за несколько часов
Происшествия, 11.04.2019
Владелица авто поблагодарила полицейских
Убийце односельчан в Забайкальском крае грозит пожизненное заключение
Убийце односельчан в Забайкальском крае грозит пожизненное заключение
Происшествия, 10.04.2019
Версия обвиняемого о необходимой обороне была опровергнута.
В Братске поймали магазинных воров
В Братске поймали магазинных воров
Происшествия, 10.04.2019
Полицейские составили ориентировку по камерам наблюдения

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^