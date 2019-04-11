В Забайкалье со спящей женщины сняли пять золотых колец

Она слишком «устала» после выпитого алкоголя



В минувшую среду в отдел МВД России по Забайкальскому району обратилась женщина с заявление о краже золотых украшений на общую сумму 18 тысяч рублей. Накануне у женщины были гости. После распития спиртного она уснула, а позже обнаружила отсутствие украшений.



По подозрению в краже задержан 29-летний забайкалец. Установлено, что когда женщина спала, гость снял с её рук пять золотых колец. Сейчас украшения возвращены потерпевшей.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщают в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

