Мужчине дали исправительные работы
Советский районный суд Улан-Удэ признал местного жителя виновным по ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств». Его обязали к 300 часам обязательных работ.
Мужчина был председателем правления общественной организации и мог выступать защитником административных нарушителей. Являясь защитником двух обвиняемых, во время ознакомления с материалами дел об административном правонарушении он сфальсифицировал доказательства.
- Апелляционным постановлением Верховного суда Бурятии приговор суда первой инстанции изменён. Из квалификации действий исключен квалифицирующий признак: «или его представителем». В остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.
Улан-удэнец сфальсифицировал доказательства
Происшествия, Фото:
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