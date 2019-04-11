Улан-удэнец сфальсифицировал доказательства

Мужчине дали исправительные работы



Советский районный суд Улан-Удэ признал местного жителя виновным по ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств». Его обязали к 300 часам обязательных работ.



Мужчина был председателем правления общественной организации и мог выступать защитником административных нарушителей. Являясь защитником двух обвиняемых, во время ознакомления с материалами дел об административном правонарушении он сфальсифицировал доказательства.



- Апелляционным постановлением Верховного суда Бурятии приговор суда первой инстанции изменён. Из квалификации действий исключен квалифицирующий признак: «или его представителем». В остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

