Забайкалец уехал из магазина на велосипеде, не заплатив

Ущерб составил 9 тысяч рублей



В посёлке Карымское Забайкальского края неизвестный украл из торгового зала велосипед стоимостью девять тысяч рублей. Мужчина просто уехал на нем в неизвестном направлении, не заплатив. Владелец магазина написал по этому поводу написал заявление в полицию.



Просмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив десятки жителей села, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель.



Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. От него получены признательные показания. Похищенный велосипед вор спрятал у знакомых. Он изъят и возвращён владельцу.



По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



