В Бурятии 17-летний сборщик конопли убегал от росгвардейцев

Его поймали прямо в поле



На днях на маршруте патрулирования в селе Тарбагатай сотрудники вневедомственной охраны в поле задержали молодого человека. Он при виде патрульного экипажа попытался скрыться.



После продолжительной погони росгвардейцы задержали убегавшего. Как оказалось, он прятал за пазухой куртки пакет с дикорастущей коноплёй весом около 80 грамм.



Задержанного, 17- летнего жителя Заиграевского района, доставили в отдел полиции.



Юноша специально приехал в райцентр из Улан-Удэ, где учиться в колледже, для сбора наркотических средств для личного употребления.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК Российской Федерации, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

