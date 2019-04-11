Его поймали прямо в поле
На днях на маршруте патрулирования в селе Тарбагатай сотрудники вневедомственной охраны в поле задержали молодого человека. Он при виде патрульного экипажа попытался скрыться.
После продолжительной погони росгвардейцы задержали убегавшего. Как оказалось, он прятал за пазухой куртки пакет с дикорастущей коноплёй весом около 80 грамм.
Задержанного, 17- летнего жителя Заиграевского района, доставили в отдел полиции.
Юноша специально приехал в райцентр из Улан-Удэ, где учиться в колледже, для сбора наркотических средств для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК Российской Федерации, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии 17-летний сборщик конопли убегал от росгвардейцев
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