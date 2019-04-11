Мошенница пыталась обжаловать решение суда
Зимой 2019 года в Бурятии была осуждена 38-летняя жительница Иволгинского района за мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Суд приговорил её к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
- С декабря 2015 года по июль 2017 года женщина, работая специалистом Иволгинской центральной районной больницы, выдавала себя за уполномоченного по продаже путёвок в международный детский центр «Артек». Она похищала денежные средства, принимая их от граждан в качестве оплаты за путёвки, - сообщает прокуратура Бурятии.
Всего женщина обманула 53 человека. От них она получила 1,8 млн рублей.
Осуждённая обжаловала решение Иволгинского районного суда.
Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики согласилась с доводами прокурора. Приговор суда первой инстанции оставила без изменения, жалобу без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Жительница Бурятии продала несуществующие путёвки в «Артек» почти на 2 млн
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