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В Братске поймали магазинных воров

В Братске поймали магазинных воров
Происшествия, 
Полицейские составили ориентировку по камерам наблюдения

21 марта двое молодых людей из салона спортивной одежды «Интерспорт» в городе Братск похитили имущество ООО «Физрук». По факту кражи началось расследование. При анализе видео с камер наблюдения полицейские составили ориентировку.

На днях патруль ППС задержал одного из молодых людей. О своём приятеле 19-летний братчанин сам рассказал правоохранителям. В ходе дальнейшей проверки установлена причастность к преступлению одного из задержанных, второй в деле проходит в качестве свидетеля.

Теперь молодого человека ждёт суд, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
кража
 
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