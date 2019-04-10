В Братске поймали магазинных воров

Полицейские составили ориентировку по камерам наблюдения



21 марта двое молодых людей из салона спортивной одежды «Интерспорт» в городе Братск похитили имущество ООО «Физрук». По факту кражи началось расследование. При анализе видео с камер наблюдения полицейские составили ориентировку.



На днях патруль ППС задержал одного из молодых людей. О своём приятеле 19-летний братчанин сам рассказал правоохранителям. В ходе дальнейшей проверки установлена причастность к преступлению одного из задержанных, второй в деле проходит в качестве свидетеля.



Теперь молодого человека ждёт суд, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

