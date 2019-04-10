В Бурятии поймали 19-летних серийных воров. Видео

Кражи молодые люди совершали в частных секторах днём, пока хозяева домов находились на работе. Парни похищали в основном, ювелирные изделия, электроинструменты, сотовые телефоны, цифровую и бытовую технику. Всё украденное сдавали в ломбарды.









Его подельник на вопрос, зачем совершил кражи, ответил: «Деньги нужны были. Надо было чужой телефон выкупить».











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Один из фигурантов уже был условно осуждён за квартирную кражу, второй ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.











Двое 19-летних жителей Бурятии задержаны по подозрению в 15 квартирных кражаъ в Улан-Удэ и пригороде. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Оперативники задержали их после кражи в посёлке Таёжный Улан-Удэ. Воры украли одежду и мобильный телефон стоимостью около 16 тысяч рублей. Остальную часть похищенного полицейские изъяли в ходе обысков в арендованном молодыми людьми доме в селе Поселье.Один из задержанных на допросе рассказал: выбирал дома, где есть навесные замки и нет собак- Проходил мимо участка, увидел, что пожилая женщина выходит за дверь. В голове появилась мысль обокрасть. Она ушла, я перелез через забор, из дома похитил ноутбук, золотые изделия. Золото и ноутбук в ломбард сдал, - рассказал молодой человек.На данный момент общая сумма ущерба устанавливается.- Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Подозреваемые, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста, проверяются на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается, – сообщила старший референт отдела информации и общественных связей МВД по Бурятии Ирина Казлаускас.