В Иркутской области пенсионер устроил пожар из-за мешавшей ему травы

Выгорело два гектара



Накануне днём в районе посёлка Илир Братского района Иркутской области загорелась сухая трава. Распространению огня способствовала ветреная погода. Площадь возгорания на момент локализации горения составила 2 гектара. К вечеру пожар был полностью потушен. Пострадавших нет.



Во время установления причин пожара выявился поджигатель. Им оказался 64-летний местный житель. При опросе подозреваемого, выяснилось, что мужчина занимался здесь мелким ремонтом частного сооружения. Как пояснил пенсионер, мешающую работе траву он решил поджечь, но контролировать пал не смог, что привело к распространению огня.



- Возбуждено административное производство. После предъявления обвинения к нарушителю будут применены меры административной ответственности в виде наложения штрафных санкций, предусмотренных Российским законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция предупреждает, что в период введения на территории режима особого противопожарного режима, суммы штрафов для граждан возрастают до 5 тысяч, для должностных лиц – до 40, а для юридических – до 500 тысяч рублей.

