Под следствие попал руководитель фирмы-подрядчика
В Бурятии военная прокуратура вскрыла хищение более 27 млн рублей при строительстве объектов для военного ведомства.
- Установлено, что в 2015 году генеральный директор ООО «СМУ-11» не исполнил в полном объёме обязательства по государственному контракту по капитальному строительству ряда объектов военной инфраструктуры. При этом часть перечисленного компании аванса в размере более 27 млн. рублей он похитил путём их перечисления на счета аффилированных лиц, - сообщает Военная прокуратура Восточного военного округа.
Следственное управление МВД по Бурятии возбудило в отношении руководителя строительной организации уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение в особо крупном размере».
В Бурятии похитили более 27 млн при строительстве военных объектов
Происшествия, Фото:
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