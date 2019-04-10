В Иркутской области поймали дачных воришек

Они дали признательные показания



В Иркутской области двое приятелей обокрали четыре дачных дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Накануне с заявлением о преступлении в дежурную часть полиции по Иркутской области обратился 44-летний мужчина и сообщил, что неизвестные проникли в его дачный дом и похитили мебель. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.



Сыщики «по горячим следам» вышли на след подозреваемых и задержали двух местных жителей в возрасте 29 и 38 лет. В отделе полиции они дали признательные показания. В ходе дальнейшей работы правоохранители установили причастность задержанных ещё к трём фактам противоправной деятельности.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.





