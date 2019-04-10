В Иркутской области многодетную мать-убийцу лишили родительских прав

Дети попали в детдом



49-летнюю мать троих детей из города Шелехов Иркутской области лишили родительских прав.



- Основанием для обращения в суд послужил обвинительный приговор, вынесенный в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», в отношении своего супруга, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Из-за этого дети не только остались без отца, но и попали в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.



Решение суда не вступило в законную силу.



