Дети попали в детдом
49-летнюю мать троих детей из города Шелехов Иркутской области лишили родительских прав.
- Основанием для обращения в суд послужил обвинительный приговор, вынесенный в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», в отношении своего супруга, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Из-за этого дети не только остались без отца, но и попали в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Иркутской области многодетную мать-убийцу лишили родительских прав
Происшествия, Фото:
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