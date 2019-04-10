Версия обвиняемого о необходимой обороне была опровергнута.
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Ононского района утвердила заместитель прокурора Забайкальского края Светлана Козлова . Он обвиняется в совершении убийства двух человек.
По версии следствия в марте 2018 года ранее судимый за тяжкое преступление против личности житель Ононского района распивал спиртное с двумя односельчанами. В результате возникшей личной неприязни он совершил убийство сначала одного, а затем другого мужчины, нанеся им множественные телесные повреждения руками, ногами и подручными предметами.
В ходе следствия обвиняемый выдвинул версию о нанесении данных повреждений в состоянии необходимой обороны. Вместе с тем, путем производства судебных экспертиз и иных следственных действий данная версия опровергнута.
Сегодня, 10 апреля, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд. Обвиняемому грозит максимально возможное наказание – пожизненное лишение свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Убийце односельчан в Забайкальском крае грозит пожизненное заключение
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Версия обвиняемого о необходимой обороне была опровергнута.
Полицейские составили ориентировку по камерам наблюдения
Воры выбирали дома, где нет собак
Они были трудоустроены лишь на бумаге
Выгорело два гектара
Под следствие попал руководитель фирмы-подрядчика
Они дали признательные показания
Дети попали в детдом
Он решил покататься, но попал в ДТП
Ледяная глыба рухнула всего в нескольких сантиметрах от него
Они учатся в одном из колледжей
Он украл всё это из кладовой во дворе
Леса горели в Заиграевском районе
В минтрансе раскрыли информацию о таксисте, по вине которого молодой пешеход получил тяжелейшие травмы
Но из-за установленной сигнализации не смог совершить преступление