Убийце односельчан в Забайкальском крае грозит пожизненное заключение

Версия обвиняемого о необходимой обороне была опровергнута.



Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Ононского района утвердила заместитель прокурора Забайкальского края Светлана Козлова . Он обвиняется в совершении убийства двух человек.



По версии следствия в марте 2018 года ранее судимый за тяжкое преступление против личности житель Ононского района распивал спиртное с двумя односельчанами. В результате возникшей личной неприязни он совершил убийство сначала одного, а затем другого мужчины, нанеся им множественные телесные повреждения руками, ногами и подручными предметами.



В ходе следствия обвиняемый выдвинул версию о нанесении данных повреждений в состоянии необходимой обороны. Вместе с тем, путем производства судебных экспертиз и иных следственных действий данная версия опровергнута.



Сегодня, 10 апреля, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд. Обвиняемому грозит максимально возможное наказание – пожизненное лишение свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

