В Иркутской области подростка едва не убило льдиной с крыши. Видео

В городе Усть-Кут Иркутской области подростка, выходившего из дома, едва не убило упавшей с крыши ледяной глыбой. От смерти или же серьёзного увечья подростка отделило всего несколько сантиметров или пара секунд. Видео ЧП опубликовало издание «ИркСиб».











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ИА «Усть-Кут 24» уточняет, что всё произошло в доме №9 по улице Нефтяников, который обслуживает «Усть-Кутская управляющая компания».Представитель компании Вячеслав Калгин заявил, что всех виновных в данном происшествии накажут.