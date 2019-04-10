В Иркутске серийными угонщиками оказались студенты

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Они учатся в одном из колледжей



В отделение полиции обратился 53-летний иркутянин. Мужчина сообщил оперативникам, что припарковал свой автомобиль ГАЗель возле дома, а через некоторое время обнаружил его пропажу.



Оперативник опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля и передали её наружным нарядам полиции.



Спустя несколько часов полицейские нашли автомобиль на берегу реки Ангара и вскоре задержали предполагаемых угонщиков. Ими оказались 20-летние студенты одного из колледжей областного центра.



В ходе дальнейшей работы с подозреваемыми сотрудники полиции установили их причастность ещё к восьми угонам, совершённым в Свердловском районе Иркутска. В основном молодые люди похищали отечественный автопром, катались и оставляли машины в разных районах города. На сегодняшний день все автомобили переданы собственникам.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

