Они учатся в одном из колледжей
В отделение полиции обратился 53-летний иркутянин. Мужчина сообщил оперативникам, что припарковал свой автомобиль ГАЗель возле дома, а через некоторое время обнаружил его пропажу.
Оперативник опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля и передали её наружным нарядам полиции.
Спустя несколько часов полицейские нашли автомобиль на берегу реки Ангара и вскоре задержали предполагаемых угонщиков. Ими оказались 20-летние студенты одного из колледжей областного центра.
В ходе дальнейшей работы с подозреваемыми сотрудники полиции установили их причастность ещё к восьми угонам, совершённым в Свердловском районе Иркутска. В основном молодые люди похищали отечественный автопром, катались и оставляли машины в разных районах города. На сегодняшний день все автомобили переданы собственникам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске серийными угонщиками оказались студенты
Происшествия, Фото:
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