10 Апреля

Почему кредитные карты всё больше становятся популярными?

09 Апреля

Популярное

В Забайкалье вор стащил генераторы и радиаторы

В Забайкалье вор стащил генераторы и радиаторы
Происшествия, 
Он украл всё это из кладовой во дворе

В Петровск-Забайкальске в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что из кладовой, расположенной во дворе, неизвестный украл два генератора и два радиатора. Злоумышленник проник внутрь постройки, взломав дверные запоры.

Позже полицейские обнаружили украденное в одном из местных пунктов приёма металла, установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов 34-летний местный житель. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье вор стащил генераторы и радиаторы
В Забайкалье вор стащил генераторы и радиаторы
Происшествия, 10.04.2019
Он украл всё это из кладовой во дворе
В Бурятии произошло два лесных пожара
В Бурятии произошло два лесных пожара
Происшествия, 10.04.2019
Леса горели в Заиграевском районе
У таксиста, сбившего парня в Улан-Удэ, нет лицензии
У таксиста, сбившего парня в Улан-Удэ, нет лицензии
Происшествия, 10.04.2019
В минтрансе раскрыли информацию о таксисте, по вине которого молодой пешеход получил тяжелейшие травмы
В Улан-Удэ мужчина пытался залезть в охраняемый дом
В Улан-Удэ мужчина пытался залезть в охраняемый дом
Происшествия, 10.04.2019
Но из-за установленной сигнализации не смог совершить преступление
Житель Иркутской области обокрал попутчика в поезде
Житель Иркутской области обокрал попутчика в поезде
Происшествия, 10.04.2019
Преступление он совершил, когда мужчина спал
В Иркутске осудили иностранца-взяточника
В Иркутске осудили иностранца-взяточника
Происшествия, 10.04.2019
Он пытался дать взятку полицейскому
В Улан-Удэ в ДТП такси перевернулось на крышу
В Улан-Удэ в ДТП такси перевернулось на крышу
Происшествия, 10.04.2019
Пьяный водитель «Жигулей» после аварии сбежал, бросив машину
В Улан-Удэ парень, сбитый таксистом, находится в реанимации
В Улан-Удэ парень, сбитый таксистом, находится в реанимации
Происшествия, 10.04.2019
Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей накануне вечером на ТСК

В Улан-Удэ ОПГ угоняла дорогие внедорожники
В Улан-Удэ ОПГ угоняла дорогие внедорожники
Происшествия, 10.04.2019
Две угнанные машины принадлежали гражданам Монголии
В Улан-Удэ пьяный таксист врезался в машины и переехал пешехода
В Улан-Удэ пьяный таксист врезался в машины и переехал пешехода
Происшествия, 09.04.2019
Крупное ДТП произошло во вторник вечером. ВИДЕО с места

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^