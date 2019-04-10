В Забайкалье вор стащил генераторы и радиаторы

Он украл всё это из кладовой во дворе



В Петровск-Забайкальске в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что из кладовой, расположенной во дворе, неизвестный украл два генератора и два радиатора. Злоумышленник проник внутрь постройки, взломав дверные запоры.



Позже полицейские обнаружили украденное в одном из местных пунктов приёма металла, установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов 34-летний местный житель. Он дал признательные показания.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



