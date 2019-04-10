В Бурятии произошло два лесных пожара

Леса горели в Заиграевском районе



За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировали два лесных пожара в Заиграевском районе. Один очаг возник на землях министерства обороны. Их общая площадь составила менее 10 га. На тушении работало более 40 человек из числа лесной охраны и 11 единиц лесопожарной техники. В обоих случаях причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.



Пожароопасный сезон открыт в 19 лесничествах (в Бичурском, Верхне-Талецком, Гусиноозерском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кижингинском, Кудунском, Куйтунском, Курбинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Окинском, Прибайкальском, Селенгинском, Улан-Удэнском, Хандагатайском, Хоринском).



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что запрещено выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

