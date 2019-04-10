Она пришла на шум из комнаты
В Чернышевском районе Забайкальского края в полицию обратилась пожилая женщина. Она сообщила, что неизвестный мужчина проник в её дом и стащил сотовый телефон. Ночью женщина услышала шум в соседней комнате. Включив свет, она увидела неизвестного, который при появлении хозяйки дома скрылся через окно.
Вскоре стражи порядка установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Установлено, что мужчина намеревался украсть ценные вещи из дома. Для этого он снял решётку с окна, выставил стекло и проник внутрь. Поскольку был застигнут на месте преступления, сумел взять лишь сотовый телефон, который лежал на видном месте.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабёж). Телефон изъят и возвращён потерпевшей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Жительница Забайкалья застала в своём доме грабителя
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