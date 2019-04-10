В Улан-Удэ мужчина пытался залезть в охраняемый дом

Но из-за установленной сигнализации не смог совершить преступление



9 апреля экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на одном из охраняемых частных домов по улице Трубачеева в Улан-Удэ сработала охранная сигнализация. Прибыв на место происшествия и осмотрев участок, сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, который проник в сени дома.



Как выяснилось позже, задержанный разбил стекло в веранду и пытался вскрыть входную дверь, чтобы похитить имущество жителей дома.



Задержанный 54-летний житель Баргузинского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности был доставлен в отдел полиции.



Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Проверяется информация о причастности мужчины к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

