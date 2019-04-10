10 Апреля

Почему кредитные карты всё больше становятся популярными?

09 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ мужчина пытался залезть в охраняемый дом

В Улан-Удэ мужчина пытался залезть в охраняемый дом
Происшествия, 
Но из-за установленной сигнализации не смог совершить преступление

9 апреля экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на одном из охраняемых частных домов по улице Трубачеева в Улан-Удэ сработала охранная сигнализация. Прибыв на место происшествия и осмотрев участок, сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, который проник в сени дома.

Как выяснилось позже, задержанный разбил стекло в веранду и пытался вскрыть входную дверь, чтобы похитить имущество жителей дома.

Задержанный 54-летний житель Баргузинского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности был доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Проверяется информация о причастности мужчины к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ мужчина пытался залезть в охраняемый дом
В Улан-Удэ мужчина пытался залезть в охраняемый дом
Происшествия, 10.04.2019
Но из-за установленной сигнализации не смог совершить преступление
В Улан-Удэ в ДТП такси перевернулось на крышу
В Улан-Удэ в ДТП такси перевернулось на крышу
Происшествия, 10.04.2019
Пьяный водитель «Жигулей» после аварии сбежал, бросив машину
В Улан-Удэ парень, сбитый таксистом, находится в реанимации
В Улан-Удэ парень, сбитый таксистом, находится в реанимации
Происшествия, 10.04.2019
Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей накануне вечером на ТСК

В Улан-Удэ ОПГ угоняла дорогие внедорожники
В Улан-Удэ ОПГ угоняла дорогие внедорожники
Происшествия, 10.04.2019
Две угнанные машины принадлежали гражданам Монголии
В Улан-Удэ пьяный таксист врезался в машины и переехал пешехода
В Улан-Удэ пьяный таксист врезался в машины и переехал пешехода
Происшествия, 09.04.2019
Крупное ДТП произошло во вторник вечером. ВИДЕО с места
В пригороде Улан-Удэ «Тойота» врезалась в грузовик
В пригороде Улан-Удэ «Тойота» врезалась в грузовик
Происшествия, 09.04.2019
У водителя ещё и не оказалось страховки
Здание администрации в Бурятии из мести подожгла молодая мать
Здание администрации в Бурятии из мести подожгла молодая мать
Происшествия, 09.04.2019
У девушки органы опеки изъяли 2-месячного ребёнка. ВИДЕО  
Иркутяне распространяли «синтетику» через закладки
Иркутяне распространяли «синтетику» через закладки
Происшествия, 09.04.2019
Наркоторговцам грозит до 20 лет колонии
В Бурятии горели дома, баня и нежилое здание
В Бурятии горели дома, баня и нежилое здание
Происшествия, 09.04.2019
Всего за 8 апреля в республике зарегистрировано 30 пожаров

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^