Но из-за установленной сигнализации не смог совершить преступление
9 апреля экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что на одном из охраняемых частных домов по улице Трубачеева в Улан-Удэ сработала охранная сигнализация. Прибыв на место происшествия и осмотрев участок, сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, который проник в сени дома.
Как выяснилось позже, задержанный разбил стекло в веранду и пытался вскрыть входную дверь, чтобы похитить имущество жителей дома.
Задержанный 54-летний житель Баргузинского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности был доставлен в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Проверяется информация о причастности мужчины к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ мужчина пытался залезть в охраняемый дом
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