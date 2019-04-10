Пешеход сильно «устал» от выпитого
Необычный наезд на пешехода произошёл накануне, 9 апреля в посёлке Тапхар Иволгинского района Бурятии. Под колёса автомобиля попал пьяный мужчина, который так «устал», что прилёг прямо на дорогу.
- В 17.35 32-летний водитель «Тойоты Королла» совершил наезд на 54-летнего пешехода 1964 года, лежавшего в состоянии алкогольного опьянения на дороге. В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ таксист устроил крупную аварию, врезавшись в крыльцо, две машины и сбил 20-летнего молодого человека. Парень получил тяжелейшие травмы и находится в реанимации.
Сегодня утром произошло ещё одно ДТП с участием такси. В него врезался пьяный водитель. От удара такси, в салоне которого был пассажир, встало на крышу.
В Бурятии машина сбила лежащего на дороге пьяного мужчину
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Его поймали по «горячим следам»
Они везли с собой гашиш
Пьяный водитель «Жигулей» после аварии сбежал, бросив машину
Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей накануне вечером на ТСК
Две угнанные машины принадлежали гражданам Монголии
Крупное ДТП произошло во вторник вечером. ВИДЕО с места
Суд удовлетворил требования прокурора.
У водителя ещё и не оказалось страховки
У девушки органы опеки изъяли 2-месячного ребёнка. ВИДЕО
Воровку задержали по «горячим следам»
Наркоторговцам грозит до 20 лет колонии
Всего за 8 апреля в республике зарегистрировано 30 пожаров
Женщина скончалась, испытывая мучительные боли
Бригады пилили лес под видом легальных заготовителей. ВИДЕО
Кража произошла ночью