В Иркутской области в аптеку ворвался мужчина с ножом. Видео

Всё попало в объектив камеры видеонаблюдения.











<br />

В городе Зима Иркутской области сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение на аптеку. Преступление было совершено днём 8 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Неизвестный вошёл в аптеку и, угрожая сотруднице ножом, забрал из кассы около 10 тысяч рублей. После того, как он скрылся, женщина нажала тревожную кнопку, которая была выведена на пульт частного охранного предприятия.Сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, который попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение имущественных преступлений. В ходе личного досмотра у задержанного был изъят нож, который он вероятно использовал при нападении.Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.С начала года полицейские Иркутской области раскрыли 34 разбоя.