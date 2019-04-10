Они везли с собой гашиш
Накануне улан-удэнские транспортные полицейские на железнодорожном вокзале задержали двоих перевозчиков наркотиков. Каждый из них хранил при себе гашиш – общий вес составлял более 12 грамм.
На мужчин заведено уголовное дело по статьей 228 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предполагает до 8 лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного УМВД на транспорте.
В Улан-Удэ на вокзале поймали перевозчиков наркотиков
Происшествия, Фото:
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