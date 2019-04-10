В Улан-Удэ на вокзале поймали перевозчиков наркотиков

Они везли с собой гашиш



Накануне улан-удэнские транспортные полицейские на железнодорожном вокзале задержали двоих перевозчиков наркотиков. Каждый из них хранил при себе гашиш – общий вес составлял более 12 грамм.



На мужчин заведено уголовное дело по статьей 228 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предполагает до 8 лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного УМВД на транспорте.

