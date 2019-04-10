В Улан-Удэ ОПГ угоняла дорогие внедорожники

Две угнанные машины принадлежали гражданам Монголии



В Улан-Удэ перед судом предстанут участники организованной группы, специализировавшей на дорогих внедорожниках. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Бурятии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.



Всего мужчина украли в Улан-Удэ четыре дорогих машины, две из которых принадлежат гражданам Монголии. Общая стоимость похищенного превысила 10 миллионов рублей.



В преступную группу входили жители Улан-Удэ и Новосибирска. Их задержали в результате оперативных мероприятий сотрудники МВД. Три автомобиля возвращены потерпевшим.



Прокуратура республики заключила с одним из обвиняемых досудебное соглашение о сотрудничестве. Он оказал содействие в расследовании преступлений, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Выделено в отдельное производство и уголовное дело в отношении организатора преступлений, который находится в розыске.



Мужчины обвиняются по статьям «Кража, совершённая организованной группой, в особо крупном размере» и «Неправомерное завладение государственными регистрационными знаками и их использование». Наиболее строгая санкция за эти преступления предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.



Уголовные дела направлены в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.



