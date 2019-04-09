Здание администрации в Бурятии из мести подожгла молодая мать







В Бурятии сотрудники полиции установили личности поджигателей здания администрации Заиграевского района. Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло ранним утром 5 апреля. В окно здания в Заиграево кинули бутылку с зажигательной смесью. Обошлось без большой беды, так как стекло выдержало и не разбилось, однако произошёл небольшой пожар.









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Жительница села заявила, что раскаивается в содеянном.











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Сегодня стало известно, что поджигатели – жители Заиграево, 23-летняя девушка и её 33-летний приятель.- Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья, а также имущественные преступления, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Инициатором поджога стала 23-летняя девушка. У неё в январе 2019 года был изъят и помещён в социальное учреждение двухмесячный ребенок. Также у девушки есть второй сын, пятилетний мальчик, сейчас он находится под опекой тёти.- На противоправные действия она решилась из мести, - уточнили в МВД.На допросе в полиции задержанные во всём признались.- Кинули первую бутылку – разбилась, вторую кинули – вспыхнула и загорелась. Тогда мы побежали через дорогу в другую сторону. У меня причина была – месть. Потому что органы опеки забрали моих детей, - рассказала задержанная.- А я пьяный был, - добавил её приятель.Ранее мстительная молодая мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ – за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.- Девушка злоупотребляет спиртным. В момент попытки поджога она и соучастник находились в состоянии опьянения, - сообщили в МВД по Бурятии.Раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения, которыми оборудовано административное здание. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений, путём поджога.