В Бурятии у организатора группы «чёрных лесорубов» изъяли 3 миллиона

В октябре 2018 года преступники были задержаны сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии при участии Росгвардии. Их поймали прямо в лесу.











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В Бурятии сотрудники Следственного управления МВД окончили расследование уголовного дела группы «чёрных лесорубов.- Установлено, что в организованную группу, возглавляемую 27-летним жителем посёлка Горхон, входили четверо неработающих местных жителей в возрасте от 21 до 31 года. В составе двух бригад они незаконно заготавливали сосновый и лиственничный лес под видом легальной предпринимательской деятельности. После чего древесина на грузовых автомобилях транспортировалась на пункт приема и отгрузки для дальнейшей переработки и сбыта, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.- На пункте приёма и отгрузки древесины и по адресу проживания организатора группы изъяты более трех миллионов рублей, добытых противоправным путём, древесина, бензопилы и документация. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил 1,2 млн рублей и на сегодняшний день возмещен в полном объеме. Предполагаемому организатору судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные участники группы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - добавила официальный представитель ведомства.В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в МВД России.