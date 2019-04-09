09 Апреля

08 Апреля

Популярное

С улицы Ангарска украли 20 крышек от колодцев

С улицы Ангарска украли 20 крышек от колодцев
Происшествия, 
Кража произошла ночью

Вчера ночью с улицы Матросова Ангарска неизвестные похитили 20 крышек от канализационных люков. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Подробности акта вандализма рассказал директор МУП АГО «Ангарский водоканал» Александр Алексеев. Руководитель предприятия сразу же направил заявление о хищении в полицию.

- С конца прошлого года нас захлестнула волна воровства, но такое, чтобы целая улица – это впервые. В 5 утра сегодня поступило сообщение, что украли 10 крышек канализационных люков водоканала и 10 крышек от люков ангарских теплосетей, - сообщил Александр Алексеев.

По горячим следам в одном из пунктов приёма металлолома посёлка Майск полиция обнаружила пропавшие крышки. Три из них были разбиты. Для обеспечения безопасности на улице Матросова колодцы закрыли временными бетонными заглушками. Взамен испорченных крышек люков предприятию необходимо закупить новые. Стоимость комплекта – почти шесть тысяч рублей. «Ангарский водоканал» приобрёл 30 антивандальных люков, крышки на которых закрепляются шарнирами. Эти конструкции будут вскоре установлены на колодцах в Ангарске.

С начала 2019 года с ангарских улиц пропало порядка 50 крышек, за весь прошлый год зарегистрировано 60 таких краж.

кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии у организатора группы «чёрных лесорубов» изъяли 3 миллиона
В Бурятии у организатора группы «чёрных лесорубов» изъяли 3 миллиона
Происшествия, 09.04.2019
Бригады пилили лес под видом легальных заготовителей. ВИДЕО
Недалеко от лежбища байкальских нерп произошло землетрясение
Недалеко от лежбища байкальских нерп произошло землетрясение
Происшествия, 09.04.2019
Эпицентр находился возле Ушканьих островов
В Иркутской области мужчина погиб, врезавшись в электроопору
В Иркутской области мужчина погиб, врезавшись в электроопору
Происшествия, 09.04.2019
Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего
В Бурятии выросло число смертельных ДТП
В Бурятии выросло число смертельных ДТП
Происшествия, 09.04.2019
С начала года на дорогах погибли четверо детей и подростков
В Улан-Удэ потушили крупный пожар
В Улан-Удэ потушили крупный пожар
Происшествия, 09.04.2019
Огонь едва не перекинулся на соседние здания. ФОТО
Улан-удэнец обокрал собутыльницу на набережной
Улан-удэнец обокрал собутыльницу на набережной
Происшествия, 09.04.2019
Горожанка познакомилась с ним около магазина
Студент сорвал с улан-удэнца беспроводные наушники
Студент сорвал с улан-удэнца беспроводные наушники
Происшествия, 09.04.2019
Помогли найти вора записи с камер уличного видеонаблюдения
В Иркутской области стало больше фальшивых денег
В Иркутской области стало больше фальшивых денег
Происшествия, 09.04.2019
Сотрудники полиции просят работников сферы торговли или услуг быть внимательнее
В пригороде Улан-Удэ пассажир вёз мешок марихуаны
В пригороде Улан-Удэ пассажир вёз мешок марихуаны
Происшествия, 09.04.2019
Ночью 8 апреля сотрудники ДПС неподалеку от Нурселения для проверки документов остановили автомобиль
Братчанин задушил жену за то, что она его «пилила»
Братчанин задушил жену за то, что она его «пилила»
Происшествия, 09.04.2019
«Достала она меня!» - объяснил следователям убийца

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^