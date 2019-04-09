С улицы Ангарска украли 20 крышек от колодцев

Кража произошла ночью



Вчера ночью с улицы Матросова Ангарска неизвестные похитили 20 крышек от канализационных люков. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.



Подробности акта вандализма рассказал директор МУП АГО «Ангарский водоканал» Александр Алексеев. Руководитель предприятия сразу же направил заявление о хищении в полицию.



- С конца прошлого года нас захлестнула волна воровства, но такое, чтобы целая улица – это впервые. В 5 утра сегодня поступило сообщение, что украли 10 крышек канализационных люков водоканала и 10 крышек от люков ангарских теплосетей, - сообщил Александр Алексеев.



По горячим следам в одном из пунктов приёма металлолома посёлка Майск полиция обнаружила пропавшие крышки. Три из них были разбиты. Для обеспечения безопасности на улице Матросова колодцы закрыли временными бетонными заглушками. Взамен испорченных крышек люков предприятию необходимо закупить новые. Стоимость комплекта – почти шесть тысяч рублей. «Ангарский водоканал» приобрёл 30 антивандальных люков, крышки на которых закрепляются шарнирами. Эти конструкции будут вскоре установлены на колодцах в Ангарске.



С начала 2019 года с ангарских улиц пропало порядка 50 крышек, за весь прошлый год зарегистрировано 60 таких краж.



