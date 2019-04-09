Прокуратура Иркутска «обезвредила» сайты для «бомбистов»

Суд удовлетворил требования прокурора.



Прокуратурой города Иркутска в ходе мониторинга глобальной сети установлены сайты, на которых размещена информация об изготовлении взрывчатого вещества, схем и устройств дистанционного взрывного устройства с часовым механизмом, доступной неограниченному кругу лиц. Свободный доступ к Интернет-ресурсам, распространяющим сведения о способах изготовления в домашних условиях самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств, является прямым нарушением действующего законодательства о противодействии терроризму.



В целях устранения нарушений закона, прокуратурой города в Кировский районный суд Иркутска направлены 3 административных исковых заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.



Судом требования прокурора удовлетворены, решения обращены к немедленному исполнению, сообщается на сайте Прокуратуры Иркутской области.