Сотрудники полиции просят работников сферы торговли или услуг быть внимательнее
С начала года количество уголовных дел о фальшивых деньгах в Иркутской области возросло вдвое, с 32 до 64. Две треть из них обнаружены в Иркутске. Подавляющее большинство фальшивок – купюры номиналом 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
По словам экспертов-криминалистов, качество подделок постоянно растёт, однако ещё далеко от совершенства. Несмотря на применение лазерных технологий и бумаги с водяными знаками, её структура на ощупь по-прежнему отличается от оригинала, герб города практически не переливается, а защитная нить непрочная и может относительно легко быть вытянута наружу.
Оперативники прогнозируют высокую подверженность молодёжи к совершению таких преступлений.
В конце 2018 года ряд фальшивомонетчиков были задержаны сотрудниками подразделений экономической безопасности, после чего заключены под стражу. По окончанию расследования, материалы уголовных дел будут переданы для рассмотрения в судебные органы. Максимальное наказание, которое может быть назначено виновным в подобных преступлениях, может стать лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого.
В Иркутской области стало больше фальшивых денег
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