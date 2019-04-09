Помогли найти вора записи с камер уличного видеонаблюдения
7 апреля в полицию обратился 41-летний улан-удэнец. Мужчина рассказал, что на остановке парень попросил у него сигарету. Мужчина начал вынимать пачку из кармана куртки, тогда незнакомец сорвал с его головы беспроводные наушники и скрылся.
Позже подозреваемого - 17-летнего учащегося техникума - задержали и изъяли похищенное.
Помогли найти и задержать парня записи с камер уличного видеонаблюдения, а также записи из ближайшего магазина, где подозреваемый разменивал деньги.
Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Студент сорвал с улан-удэнца беспроводные наушники
Происшествия, Фото:
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