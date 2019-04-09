Улан-удэнец обокрал собутыльницу на набережной

Горожанка познакомилась с ним около магазина



Вечером 6 апреля в полицию поступило сообщение о краже от 48-летней улан-удэнки.



Она пояснила, что мужчина, с которым она познакомилась около магазина, а после распивала спиртное на набережной, украл у неё две тысячи рублей и банковскую карту.



Позже подозреваемого - неработающего 37-летнего улан-удэнца – задержали. Ранее он не судим.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

