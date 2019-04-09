Жительница Иркутской области продавала несуществующие детские товары

Жительница Иркутского района под видом продажи детских товаров похищала деньги у родителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
После задержания 28-летняя подозреваемая рассказала стражам правопорядка, что она размещала на различных торговых интернет-площадках информацию о продаже детских колясок и кроваток по заниженной цене. При этом фотографии для объявлений она находила в Интернете. Откликнувшимся родителям женщина представлялась работницей крупной компании из Новосибирска.
Для оформления заказа мошенница требовала перевести всю сумму покупки авансом. После перевода денег аферистка отключала телефон и прекращала какую-либо связь с собеседниками.
Ранее женщина уже была судима за аналогичные преступления, однако после смены фамилии решила продолжить свою криминальную карьеру.
В 2018 году суд признал её виновной в совершении 12 фактов мошенничеств и назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отсрочкой на 14 лет. У сыщиков есть основания полагать, что от новых эпизодов её деятельности могли пострадать не менее 20 жителей Иркутской области и соседних регионов.
- В настоящее время по данным фактам органами следствия возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», максимальная санкция которых подразумевает наказание в виде 5 лет лишения свободы, - отмечают в Главном управлении МВД по области.