Жительница Иркутской области продавала несуществующие детские товары

Для оформления заказа мошенница требовала перевести всю сумму покупки авансом. После перевода денег аферистка отключала телефон и прекращала какую-либо связь с собеседниками.











Жительница Иркутского района под видом продажи детских товаров похищала деньги у родителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.После задержания 28-летняя подозреваемая рассказала стражам правопорядка, что она размещала на различных торговых интернет-площадках информацию о продаже детских колясок и кроваток по заниженной цене. При этом фотографии для объявлений она находила в Интернете. Откликнувшимся родителям женщина представлялась работницей крупной компании из Новосибирска.Ранее женщина уже была судима за аналогичные преступления, однако после смены фамилии решила продолжить свою криминальную карьеру.В 2018 году суд признал её виновной в совершении 12 фактов мошенничеств и назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отсрочкой на 14 лет. У сыщиков есть основания полагать, что от новых эпизодов её деятельности могли пострадать не менее 20 жителей Иркутской области и соседних регионов.- В настоящее время по данным фактам органами следствия возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», максимальная санкция которых подразумевает наказание в виде 5 лет лишения свободы, - отмечают в Главном управлении МВД по области.