Уроженец Бурятии прокутил украденные в Якутии 430 тысяч

Он щедро угощал знакомых в ресторанах



К полицейским в городе Мирный в Республике Саха (Якутия) с заявлением о краже обратился местный житель. У мужчины украли его банковскую карточку и сняли 430 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 32-летний уроженец Бурятии.



Установлено, что накануне мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, житель Мирного попросил приятеля сходить в магазин и передал ему свою банковскую карту с пин-кодом. Вернувшись, мужчина отдал карту обратно владельцу.



В конце застолья владелец карты уснул, воспользовавшись этим, житель Бурятии украл карту. В ближайшем банкомате он снял 430 тысяч рублей. Украденные деньги он прогулял в ресторанах, щедро угощая всех своих знакомых.



Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Жителю Бурятии грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД Республике Саха (Якутия).



