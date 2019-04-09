Он щедро угощал знакомых в ресторанах
К полицейским в городе Мирный в Республике Саха (Якутия) с заявлением о краже обратился местный житель. У мужчины украли его банковскую карточку и сняли 430 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 32-летний уроженец Бурятии.
Установлено, что накануне мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, житель Мирного попросил приятеля сходить в магазин и передал ему свою банковскую карту с пин-кодом. Вернувшись, мужчина отдал карту обратно владельцу.
В конце застолья владелец карты уснул, воспользовавшись этим, житель Бурятии украл карту. В ближайшем банкомате он снял 430 тысяч рублей. Украденные деньги он прогулял в ресторанах, щедро угощая всех своих знакомых.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Жителю Бурятии грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД Республике Саха (Якутия).
Уроженец Бурятии прокутил украденные в Якутии 430 тысяч
Происшествия, Фото:
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