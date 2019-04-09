Он незаконно составлял административные протоколы на ни в чём не виновную бизнесвумен
В Братском районе возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделов участкового лесничества территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области. Он подозревается по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», сообщает пресс-служба СУ СКР Иркутской области.
- Установлено, что он с целью повышения показателей в работе вверенного отдела и собственного карьерного роста внёс в документы заведомо ложные сведения. Дважды, в апреле и декабре прошлого года, 52-летний житель Вихоревки безосновательно составил административные протоколы в отношении женщины-предпринимателя, фактически не совершившей никаких противоправных действий, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Следователи СКР установили, что начальник отдела участкового лесничества требовал от знакомого предпринимателя предоставлять ему паспорта его работников, на которых собственно и составлялись подложные протоколы. При этом сам работник о том, что привлечён к административной ответственности, не знал.
В настоящее время проводятся обыски по месту службы работников отдела участкового лесничества. Стражам порядка предстоит разобраться в произошедшем; также проводится работа по выявлению дополнительных эпизодов преступлений должностными лицами этого ведомства, заключают в Следкоме.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В Иркутской области начальник отдела лесничества обвиняется в служебном подлоге
Происшествия, Фото:
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