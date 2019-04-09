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Житель Бурятии надел украденную куртку и ушёл в ней

Житель Бурятии надел украденную куртку и ушёл в ней
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В суде он рассказал, что купил куртку с рук

9 октября 2018 года житель села Белоозёрск в Джидинском районе Бурятии украл у сельчанки одежду. Он гвоздодёром взломал входную дверь на веранду и стащил пуховик за три тысячи рублей, женскую кофту и рабочую толстовку. Куртку он тут же надел на себя, а остальные вещи сложил в сумку и сбежал.

Во время судебного разбирательства мужчина соврал, что купил пуховик у неизвестных ему мужчины и женщины возле дороги.

Суд признал его виновным в краже и приговорил к двум годам колонии строгого режима. Отягчающим обстоятельством стал опасный рецидив преступлений.

Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Джидинского районного суда.

кража
 
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