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Пьяный улан-удэнец обчистил дом

Пьяный улан-удэнец обчистил дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Украденное он продал и купил алкоголь

6 апреля к улан-удэнским полицейским поступило заявление от 44-летней местной жительницы о краже из её дачного дома в СНТ «Строитель». Неизвестные украли стиральную машинку, обогреватель, печную плиту и дверцу. Ущерб составил 4200 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний улан-удэнец, который несколько дней распивал алкоголь в компании друга в этом СНТ в течении нескольких дней.

Установлено, что подозреваемый через окно проник к соседям и украл имущество. Похищенное сдал на металлолом и приобрёл очередную порцию спиртного.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие. Злоумышленник проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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