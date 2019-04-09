Пьяный улан-удэнец обчистил дом

Украденное он продал и купил алкоголь



6 апреля к улан-удэнским полицейским поступило заявление от 44-летней местной жительницы о краже из её дачного дома в СНТ «Строитель». Неизвестные украли стиральную машинку, обогреватель, печную плиту и дверцу. Ущерб составил 4200 рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний улан-удэнец, который несколько дней распивал алкоголь в компании друга в этом СНТ в течении нескольких дней.



Установлено, что подозреваемый через окно проник к соседям и украл имущество. Похищенное сдал на металлолом и приобрёл очередную порцию спиртного.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие. Злоумышленник проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.