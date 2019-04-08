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Появилось видео поджога здания районной администрации в Бурятии

Появилось видео поджога здания районной администрации в Бурятии
Происшествия, 
Полиция уже установила круг подозреваемых

Как сообщал «Байкал-Daily», ранним утром 5 апреля неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в здание администрации Заиграевского района Бурятии.

Огонь повредил окно здание, к счастью, обошлось без тяжёлых последствий. Эвакуация в здании не проводилась, пострадавших нет.

Появилось видео поджога здания администрации. На нём, в частности, запечатлены двое подозреваемых.



Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Умышленное повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений, путём поджога».

- В настоящее время сотрудники полиции установили круг подозреваемых. Проводятся оперативно-розыскные и технические мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Граждан, располагающих информацией, просят сообщить сведения в ОМВД России по Заиграевскому району по телефону: 8-908-599-05-49. Анонимность и конфиденциальность гарантируются.

Поджог
 
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