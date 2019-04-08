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В Иркутской области на пожарах спасли 11 человек

В Иркутской области на пожарах спасли 11 человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Эвакуировано более 400 жильцов

42 пожара зарегистрировано в Иркутской области за прошедшие сутки. Погибших нет, травмы на пожаре в гараже в городе Тулуне получил человек. В общей сложности на пожарах в городах Братске, Тулуне и Ангарске спасены 11 человек. Более 400 жильцов были эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

2 человека были спасены прошлым утром при пожаре в квартире на 6 этаже многоэтажного дома в Братске. Сообщение о задымлении в подъезде поступило в пожарную охрану в начале пятого часа. На момент прибытия пожарных расчётов шёл дым из квартиры на 6-м этаже. Пожарными в составе звена газодымозащитной службы из наполненной дымом квартиры были эвакуированы двое человек. Люди спали и не могли самостоятельно спастись. Из-за непотушенной сигареты тлели постельные принадлежности, где спали люди. Возгорание было ликвидировано в считанные минуты.

Вечером 7 апреля в Тулуне на пожаре в гараже огнеборцы спасли мужчину. На телефон спасения в 8 часу вечера поступил звонок от очевидца, который сообщил о том, что из гаража во дворе идёт дым. До прибытия пожарных очевидцы вскрыли дверь гаража и вынесли из задымлённой постройки мужчину. Огнеборцами возгорание было ликвидировано, спасены гараж и рядом стоящие деревянные постройки. Огнём была повреждена мебель на площади. Пострадавший был госпитализирован в больницу с отравлением угарным газом. Причиной возгорания также стала неосторожность при курении.

Накануне днём в Ангарске произошёл пожар в квартире на 3 этаже. К месту пожара были направлены 4 пожарных расчёта. Хозяина квартиры на месте не оказалось. Пожарных вызвали соседи, увидев сильное задымление в подъезде. По лестничному маршу пожарными спасены 8 человек. Открытый огонь был потушен спустя 3 минуты. Ещё через полчаса ликвидированы последствия пожара, в результате которого квартира выгорела по всей площади. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Опрос свидетелей и соседей подтверждает предварительную версию причины пожара – поджог.
пожар
 
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