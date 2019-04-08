Молодой человек залез в дом, выставив окна на веранде
В минувшее воскресенье в полицию с сообщением о краже обратилась 44-летняя жительница Балея. В её дом, выставив окна на веранде, проник дом. Он украл серебряные кольца, цепочку, подвеску и коллекционные монеты.
Потерпевшая оценила ущерб в 50 тысяч рублей.
Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. Им оказался 22-летний молодой человек.
Молодой человек помещён в изолятор временного содержания. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье домушник украл коллекционные монеты
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