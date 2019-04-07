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Мошенник украл ноутбуки у доверчивых читинок

Мошенник украл ноутбуки у доверчивых читинок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Приятель обещал, что вернёт технику

5 апреля к читинском полицейским поступило два заявления от 19 и 20-летних жительниц краевой столицы о том, что знакомый взял на время ноутбуки «ЭйчПи» и «Леново», стоимостью 24 тысячи рублей каждый, и не вернул.

Оперативники задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он не собирался возвращать имущество, а украл его и продал.

В отношении 19-летнего читинца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Принимаются меры к изъятию похищенного имущества. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Кража
 
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