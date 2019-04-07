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Житель Иркутской области пытался продать украденные из поликлиники компьютеры

Житель Иркутской области пытался продать украденные из поликлиники компьютеры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кражу он совершил ночью

5 апреля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» поступило сообщение о краже компьютерной техники. Выяснилось, что неизвестные вечером проникли в районную поликлинику через окно, повредив стекло, и украли компьютеры из регистратуры.

Изучив записи камер видеонаблюдения и опросив свидетелей произошедшего, стражи порядка выяснили, что один молодой человек пытался за деньги продать оргтехнику. Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. 

Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 32-летний уроженец села Кукунуты Эхирит-Булагатского района Иркутской области, который сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
кража Иркутская область
 
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