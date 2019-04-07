Житель Иркутской области пытался продать украденные из поликлиники компьютеры





Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 32-летний уроженец села Кукунуты Эхирит-Булагатского района Иркутской области, который сознался в содеянном.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



5 апреля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» поступило сообщение о краже компьютерной техники. Выяснилось, что неизвестные вечером проникли в районную поликлинику через окно, повредив стекло, и украли компьютеры из регистратуры.Изучив записи камер видеонаблюдения и опросив свидетелей произошедшего, стражи порядка выяснили, что один молодой человек пытался за деньги продать оргтехнику. Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в полицию.