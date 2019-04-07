Жительница Бурятии стащила телефон у девочки

Она воспользовалась её невнимательностью



В полицию Еравнинского района Бурятии обратилась 29-летняя жительница села Сосново-Озерское. Она заявила о том, что неизвестные, находясь в продуктовом магазине по улице Первомайской, стащили сотовый телефон её несовершеннолетней сестры. Ущерб составил 6 тысяч рублей.



Стражи порядка задержали 57-летнюю неработающую, ранее не судимую жительницу соседнего села.



- Установлено, что, совершая покупки, девочка отвлеклась, при этом положила свой телефон на прилавок. Этим и воспользовалась злоумышленница, стоявшая рядом, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».