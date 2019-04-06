Забайкалка обокрала родственницу

Она украла с банковской карты пенсионерки 69 тысяч рублей



Сообщение о преступлении поступило в полицию 5 апреля. В конце марта неизвестные украли из квартиры 60-летней потерпевшей сотовый телефон, а затем, используя услугу «Мобильный банк», перечислили себе с её банковской карты 69 тысяч рублей. Позже выяснилось - к совершению преступления причастна 20-летняя племянница пенсионерки, которая подбросила ранее украденный телефон.



Средства она перевела на свою карту. На вырученные деньги девушка приобрела сотовый телефон, одежду, остальное же потратила на развлечения.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

