В Чите грабителей задержали по горячим следам



5 апреля около двух часов ночи по телефону «02» поступило сообщение от 43-летнего жителя Читы о том, что неизвестные в одном из увеселительных заведений города нанесли ему побои и похитили сотовый телефон «Нокиа». Также злоумышленники избили его 33-летнего знакомого и отобрали телефон «ZTE».



Ориентировка на подозреваемых была передана оперативным дежурным наружным нарядам полиции. В течение нескольких минут экипажем патрульно-постовой службы подозреваемые были задержаны. Ими оказались 22-летние читинцы. Один из них, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов, помещён в изолятор временного содержания.



Возбуждено уголовное дело. Один телефон изъят. Принимаются меры к изъятию второго гаджета, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

