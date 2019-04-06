В Чите грабителей задержали по горячим следам

Злоумышленники избили посетителей увеселительного заведения и отобрали у них телефоны
5 апреля около двух часов ночи по телефону «02» поступило сообщение от 43-летнего жителя Читы о том, что неизвестные в одном из увеселительных заведений города нанесли ему побои и похитили сотовый телефон «Нокиа». Также злоумышленники избили его 33-летнего знакомого и отобрали телефон «ZTE».
Ориентировка на подозреваемых была передана оперативным дежурным наружным нарядам полиции. В течение нескольких минут экипажем патрульно-постовой службы подозреваемые были задержаны. Ими оказались 22-летние читинцы. Один из них, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов, помещён в изолятор временного содержания.
Возбуждено уголовное дело. Один телефон изъят. Принимаются меры к изъятию второго гаджета, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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