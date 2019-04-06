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В Бурятии вор украл технику, пока хозяин дома спал

В Бурятии вор украл технику, пока хозяин дома спал
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступление произошло днём

Сообщение о краже поступило полицию в январе. Потерпевший сообщил, что днём, когда он спал, неизвестный проник в его дом в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района и украл телевизор, компьютер, сотовый телефон и деньги - тысячу рублей. Ущерб составил 82 тысячи рублей.

Позже стражи порядка установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель, работник одного из строительных магазинов Улан-Удэ. Украденное имущество возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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