В Бурятии вор украл технику, пока хозяин дома спал

Преступление произошло днём



Сообщение о краже поступило полицию в январе. Потерпевший сообщил, что днём, когда он спал, неизвестный проник в его дом в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района и украл телевизор, компьютер, сотовый телефон и деньги - тысячу рублей. Ущерб составил 82 тысячи рублей.



Позже стражи порядка установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель, работник одного из строительных магазинов Улан-Удэ. Украденное имущество возвращено владельцу.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

