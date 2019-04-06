Улан-удэнца задержали на улице с марихуаной

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



Ночью 4 апреля сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на улице Севастопольской задержан молодой человек, у которого обнаружено и изъято наркотическое средство. Заключение экспертизы подтвердило, что изъятое – марихуана весом более 40 граммов.



Злоумышленник - 25-летний житель Улан-Удэ, он нигде не работает, ранее не судим. В настоящее время ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

