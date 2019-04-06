Возбуждено уголовное дело
Ночью 4 апреля сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на улице Севастопольской задержан молодой человек, у которого обнаружено и изъято наркотическое средство. Заключение экспертизы подтвердило, что изъятое – марихуана весом более 40 граммов.
Злоумышленник - 25-летний житель Улан-Удэ, он нигде не работает, ранее не судим. В настоящее время ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнца задержали на улице с марихуаной
Происшествия, Фото:
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