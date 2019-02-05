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В центре Улан-Удэ отключали свет

В центре Улан-Удэ отключали свет
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл днём

В понедельник, 4 февраля, центр Улан-Удэ частично остался без света. Причиной стало повреждение кабельной линии электропередачи, которое произошло в 9.10 часов.

- Под отключение электроэнергии попали потребители ул. Свердлова, ул. Банзарова, ул. Набережная, ул. Смолина, ул. Ленина, - сообщают оперативные службы города.

В 10:41 электроэнергия потребителям была включена по резерву. Время отключения составило 1 час 31 минуту. 
отключение света
 
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